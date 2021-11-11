GÜNLÜK FAALİYET PLANI
ÖNERLER MAH. KAZIMİYE MAH. KEMALETTİN MAH. ÖNERLER MAH. TÜRKGÜCÜ MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak ULUBATLI HASAN 1. SOKAK KÜLTEĞİN SOKAK DADALOĞLU CAD. UĞUR MUMCU CAD. YELDEĞİRMENİ ARALIĞI SOKAK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BULVARI TÜRKGÜCÜ 6.
ÖNERLER MAH. KAZIMİYE MAH. KEMALETTİN MAH. ÖNERLER MAH. TÜRKGÜCÜ MAH.
Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak
ULUBATLI HASAN 1. SOKAK KÜLTEĞİN SOKAK DADALOĞLU CAD. UĞUR MUMCU CAD. YELDEĞİRMENİ ARALIĞI SOKAK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BULVARI TÜRKGÜCÜ 6. SOKAK
Yapılacak İş
MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI
Araç ve Ekipman
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