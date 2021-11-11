GÜNLÜK FAALİYET PLANI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GÜNLÜK FAALİYET PLANI

Habermetre - Haberler | Toplum
GÜNLÜK FAALİYET PLANI

ÖNERLER MAH. KAZIMİYE MAH. KEMALETTİN MAH. ÖNERLER MAH. TÜRKGÜCÜ MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak ULUBATLI HASAN 1. SOKAK KÜLTEĞİN SOKAK DADALOĞLU CAD. UĞUR MUMCU CAD. YELDEĞİRMENİ ARALIĞI SOKAK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BULVARI TÜRKGÜCÜ 6.

ÖNERLER MAH. KAZIMİYE MAH. KEMALETTİN MAH. ÖNERLER MAH. TÜRKGÜCÜ MAH.

Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak

ULUBATLI HASAN 1. SOKAK KÜLTEĞİN SOKAK DADALOĞLU CAD. UĞUR MUMCU CAD. YELDEĞİRMENİ ARALIĞI SOKAK ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ BULVARI TÜRKGÜCÜ 6. SOKAK

Yapılacak İş

MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI YAPILMASI MÜTEAHHİT KALDIRIM VE KİLİTTAŞI ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Araç ve Ekipman

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title