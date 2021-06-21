Günlük Faaliyet Planı
CEMALİYE MAH. ŞEYHSİNAN MAH. RUMELİ MAHALLESİ Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak SALİH OMURTAK CAD. (BALMUMU HEYKEL MÜZE) KANTARCI SOKAK (ATATÜRK KENT ENSİTÜSÜ) GENÇLİK CAD. Yapılacak İş ÇATI TAMİRATI ÇATI TAMİRATI KİLİT TAŞI YAPIMI Ekip Sorumlusu.
CEMALİYE MAH. ŞEYHSİNAN MAH. RUMELİ MAHALLESİ
Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak
SALİH OMURTAK CAD. (BALMUMU HEYKEL MÜZE) KANTARCI SOKAK (ATATÜRK KENT ENSİTÜSÜ) GENÇLİK CAD.
Yapılacak İş
ÇATI TAMİRATI ÇATI TAMİRATI KİLİT TAŞI YAPIMI
Ekip Sorumlusu
Kaynak: Habermetre