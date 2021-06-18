Günlük Faaliyet Planı

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AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "ÖNERLER MAH. 305 ADA 2 PARSEL-316 ADA 1 PARSEL-VE ŞEYHSİNAN MAH. 380 ADA 1 PARSEL-381 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. -ZİYABEY CAD. -İNCİÇİÇEĞİ SOKAK -MEMDUH ŞEVKET ESENDAL CAD.

AHMET TANER KIŞLALI CAD.

Yapılacak İş

"ÖNERLER MAH. 305 ADA 2 PARSEL-316 ADA 1 PARSEL-VE ŞEYHSİNAN MAH. 380 ADA 1 PARSEL-381 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. -ZİYABEY CAD. -İNCİÇİÇEĞİ SOKAK -MEMDUH ŞEVKET ESENDAL CAD. -TAHTALI CAMİ SOKAK APLİKASYON KOT ÇALIŞMASI BÜRO ÇALIŞMASI"

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Kaynak: Habermetre

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