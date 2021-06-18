Günlük Faaliyet Planı
AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "ÖNERLER MAH. 305 ADA 2 PARSEL-316 ADA 1 PARSEL-VE ŞEYHSİNAN MAH. 380 ADA 1 PARSEL-381 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. -ZİYABEY CAD. -İNCİÇİÇEĞİ SOKAK -MEMDUH ŞEVKET ESENDAL CAD.
AHMET TANER KIŞLALI CAD.
Yapılacak İş
"ÖNERLER MAH. 305 ADA 2 PARSEL-316 ADA 1 PARSEL-VE ŞEYHSİNAN MAH. 380 ADA 1 PARSEL-381 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ŞEHİT İRFAN ATASAYAR CAD. -ZİYABEY CAD. -İNCİÇİÇEĞİ SOKAK -MEMDUH ŞEVKET ESENDAL CAD. -TAHTALI CAMİ SOKAK APLİKASYON KOT ÇALIŞMASI BÜRO ÇALIŞMASI"
Araç ve Ekipman
Kaynak: Habermetre