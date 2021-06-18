Günlük Faaliyet Planı
AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "AŞ EVİ SAYAÇ KONTROL KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TESİSAT ÇEKİLMESİ AKM BİNASI SAYAÇ KONTROL ŞEHİR İÇİ KAZI ÇALIŞMASI SONRASI OLUŞAN PATLAKLARININ TAMİRATI" Araç ve Ekipman 2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET Ekip Sorumlusu.
AHMET TANER KIŞLALI CAD.
Yapılacak İş
"AŞ EVİ SAYAÇ KONTROL KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TESİSAT ÇEKİLMESİ AKM BİNASI SAYAÇ KONTROL ŞEHİR İÇİ KAZI ÇALIŞMASI SONRASI OLUŞAN PATLAKLARININ TAMİRATI"
Araç ve Ekipman
2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET
Ekip Sorumlusu
Kaynak: Habermetre