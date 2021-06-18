Günlük Faaliyet Planı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Günlük Faaliyet Planı

Günlük Faaliyet Planı
Habermetre - Haberler | Toplum

AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "AŞ EVİ SAYAÇ KONTROL KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TESİSAT ÇEKİLMESİ AKM BİNASI SAYAÇ KONTROL ŞEHİR İÇİ KAZI ÇALIŞMASI SONRASI OLUŞAN PATLAKLARININ TAMİRATI" Araç ve Ekipman 2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET Ekip Sorumlusu.

AHMET TANER KIŞLALI CAD.

Yapılacak İş

"AŞ EVİ SAYAÇ KONTROL KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TESİSAT ÇEKİLMESİ AKM BİNASI SAYAÇ KONTROL ŞEHİR İÇİ KAZI ÇALIŞMASI SONRASI OLUŞAN PATLAKLARININ TAMİRATI"

Araç ve Ekipman

2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET

Ekip Sorumlusu

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Angela Merkel Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Aytaç Kara Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Günlük Faaliyet Planı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 09:30:31. #1.14#

title