Günlük Faaliyet Planı
AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TASİSAT ÇEKİMİ TKGM BİNASI BİLBORD ASILMASI JENARATÖRLERİN YAKIT KONTROLÜ BELEDİYE HİZMET BİNASI SU TESİSAT ARIZALARININ GİDERİLMESİ ENGELSİZ KAFE LAVABO MONTAJLARI" Araç ve Ekipman 2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET Ekip Sorumlusu.
AHMET TANER KIŞLALI CAD.
Yapılacak İş
"KURBANLIK ALANI ELEKTRİK TASİSAT ÇEKİMİ TKGM BİNASI BİLBORD ASILMASI JENARATÖRLERİN YAKIT KONTROLÜ BELEDİYE HİZMET BİNASI SU TESİSAT ARIZALARININ GİDERİLMESİ ENGELSİZ KAFE LAVABO MONTAJLARI"
Araç ve Ekipman
2 BİNEK OTO 1 SEPETLİ KAMYONET
Ekip Sorumlusu
Kaynak: Habermetre