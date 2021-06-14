Günlük Faaliyet Planı
CEMALİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH. ŞEYHSİNAN MAH. Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak SALİH OMURTAK CAD. (BALMUMU HEYKEL MÜZE) SALİH OMURTAK CAD. UĞUR MUMCU CAD. KANTARCI SOKAK (ATATÜRK KENT ENSİTÜSÜ) Yapılacak İş ÇATI TAMİRATI GRANİT TAMİRİ BORDÜR VE TRETUVAR YAPILMASI ÇATI TAMİRATI Ekip.
CEMALİYE MAH. MUHİTTİN MAH. KAZIMİYE MAH. ŞEYHSİNAN MAH.
Faaliyet Yapılacak Cadde - Sokak
SALİH OMURTAK CAD. (BALMUMU HEYKEL MÜZE) SALİH OMURTAK CAD. UĞUR MUMCU CAD. KANTARCI SOKAK (ATATÜRK KENT ENSİTÜSÜ)
Yapılacak İş
ÇATI TAMİRATI GRANİT TAMİRİ BORDÜR VE TRETUVAR YAPILMASI ÇATI TAMİRATI
Ekip Sorumlusu
Kaynak: Habermetre