Günlük Faaliyet Planı
AHMET TANER KIŞLALI CAD. Yapılacak İş "2021 YILINDA KİLİT TAŞI BÖLGELERİNİN HALİ HAZIR ÖLÇÜM ÇALIŞMASI SEYMEN MAH. 126 ADA 10 PARSEL-ÖNERLER MAH. 440 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ZİYABEY CAD.
AHMET TANER KIŞLALI CAD.
Yapılacak İş
"2021 YILINDA KİLİT TAŞI BÖLGELERİNİN HALİ HAZIR ÖLÇÜM ÇALIŞMASI SEYMEN MAH. 126 ADA 10 PARSEL-ÖNERLER MAH. 440 ADA 2 PARSELLERİN YOL KOTU TUTANAKLARININ HAZIRLANMASI ZİYABEY CAD. -İNCİÇİÇEĞİ SOKAK -SAİT GÜNGÖR SOKAK-TAHTALI CAMİ SOKAK APLİKASYON KOT ÇALIŞMASI BÜRO ÇALIŞMASI"
Araç ve Ekipman
Kaynak: Habermetre