Türkiye'de dün günlük bazda 935 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 638 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 685 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 856 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 935 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 638 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 680 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 191 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.