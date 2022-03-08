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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA, Sibel Morrow - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 10 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 359 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 912 bin 10 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 359 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 645 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 454 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 912 bin 10 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 911 bin 359 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 258 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 607 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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