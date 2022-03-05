Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 736 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 850 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 162 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 739 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 736 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 7 bin 566 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 571 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.