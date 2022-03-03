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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA, Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 962 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 856 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 554 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 551 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 962 bin 912 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 856 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,5 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 718 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 686 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Haberler

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