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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA, Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 803 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 803 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 897 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 559 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 960 bin 24 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 957 bin 803 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile linyit kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 25 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 804 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Kömür, Ekonomi, Haberler

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