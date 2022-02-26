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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA, Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 476 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 941 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 476 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 728 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 177 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 941 bin 969 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 476 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 284 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 791 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haberler

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