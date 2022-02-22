Türkiye'de dün günlük bazda 882 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 953 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 648 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 580 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 882 bin 798 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 953 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 479 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 634 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.