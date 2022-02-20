Türkiye'de dün günlük bazda 889 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 538 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 47 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 376 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 889 bin 980 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 891 bin 538??????? megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,5 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 977 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.