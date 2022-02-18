Türkiye'de dün günlük bazda 931 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 264 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 14.30'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 279 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 411 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 931 bin 529 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 932 bin 264 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 439 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.