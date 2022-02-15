Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 564 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 760 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 971 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 934 bin 564 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,9 ile hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 546 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 238 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.