Türkiye'de dün günlük bazda 960 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 970 bin 634 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 23 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 678 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 960 bin 316 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 970 bin 634 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 606 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 407 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.