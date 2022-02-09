Türkiye'de dün günlük bazda 958 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 240 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 139 megavatsaatle 14.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 575 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 958 bin 288 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 966 bin 240 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,2 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,4 ile rüzgar santralleri ve yüzde 17 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 178 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 873 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.