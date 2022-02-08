Türkiye'de dün günlük bazda 920 bin 975 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 946 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 29 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 416 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 920 bin 975 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 930 bin 946 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 239 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 868 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.