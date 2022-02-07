Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA, Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 347 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 801 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 347 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 372 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 954 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 801 bin 244 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 811 bin 347 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,5 ile doğal gaz ve yüzde 15,8 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 748 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 940 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title