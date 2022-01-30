Türkiye'de dün günlük bazda 916 bin 689 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 815 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 127 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 608 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 916 bin 689 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 920 bin 815 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 20,6 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 584 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 746 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.