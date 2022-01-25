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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 639 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 144 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 896 bin 639 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 144 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 178 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 401 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 896 bin 639 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 144 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 438 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 30 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

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