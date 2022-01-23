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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 499 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 942 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 499 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 873 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 690 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 942 bin 28 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 942 bin 499 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 20,56 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,34 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 20,31 ile doğal gaz santraller izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 785 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 392 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Türkiye, Ekonomi, Haber

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