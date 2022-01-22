Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 219 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 984 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 219 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 610 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 375 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 984 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 219 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,7 ile barajlı santraller izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 370 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 427 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.