Türkiye'de dün günlük bazda 999 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 583 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 999 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 583 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 554 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 376 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 999 bin 742 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 583 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 871 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 941 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.