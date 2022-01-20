Türkiye'de dün günlük bazda 986 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 324 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 986 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 324 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 668 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 167 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 986 bin 341 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 988 bin 324 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.