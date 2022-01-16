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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 12 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 874 megavatsaatle 05.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 934 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 16 bin 511 megavatsaat elektrik ihracatı, 18 bin 89 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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Türkiye'de dün günlük bazda 934 bin 616 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 936 bin 179 megavatsaat oldu.

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