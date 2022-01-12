Türkiye'de dün günlük bazda 957 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 32 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 107 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 572 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 957 bin 617 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 960 bin 32 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 699 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 243 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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