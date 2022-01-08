Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 626 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 580 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 379 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 938 bin 626 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 14 bin 165 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 734 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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