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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 214 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 946 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 214 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 829 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 602 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 946 bin 527 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 214 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 13 bin 150 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 260 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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