Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 523 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 26 bin 199 megavatsaatle 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 748 bin 887 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 735 bin 806 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 12 bin 784 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 998 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

'Zamlar geldiği gibi gider' diyen AK Partili Birinci'ye Şamil Tayyar'dan tepki: Kişisel ikbal kaygısı var

"Zamlar geldiği gibi gider" diyen AK Partili Birinci'ye Şamil Tayyar'dan tepki: Kişisel ikbal kaygısı var

 Alışverişte depozito uygulaması başladı mı? Bakanlık kafa karışıklığını giderdi

Alışverişte depozito uygulaması başladı mı? Bakanlık kafa karışıklığını giderdi

 Gemlik'in başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

Gemlik'in başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title