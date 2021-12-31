Türkiye'de dün günlük bazda 939 bin 827 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 304 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 96 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 163 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 939 bin 827 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 923 bin 304 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 795 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 736 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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