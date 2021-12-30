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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 775 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 947 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 775 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 731 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 536 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 947 bin 970 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 946 bin 775 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 983 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 745 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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