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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 651 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 651 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 17.00'deki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 457 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 626 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 215 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 651 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 42 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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