Türkiye'de dün günlük bazda 944 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 451 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 254 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 504 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 944 bin 857 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 451 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 18,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan dün 14 bin 66 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 676 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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