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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 988 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 10 megavatsaat oldu.

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Türkiye'de dün günlük bazda 988 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 10 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 139 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 261 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 988 bin 280 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 990 bin 10 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 15 bin 715 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 755 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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