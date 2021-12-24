Türkiye'de dün günlük bazda 997 bin 863 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 42 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 843 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 959 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 997 bin 863 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 42 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,4 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 68 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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