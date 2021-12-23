Türkiye'de dün günlük bazda 985 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 574 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 910 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 804 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 985 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 574 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 453 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 123 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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