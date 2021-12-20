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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 303 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 848 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 303 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 41 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 954 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 848 bin 135 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 846 bin 303 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 437 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 918 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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