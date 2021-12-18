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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 977 bin 945 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 979 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 977 bin 945 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 979 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 70 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 175 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 977 bin 945 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 979 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 38,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 501 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 777 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi Haberleri

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