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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 978 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 794 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 300 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 82 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 978 bin 603 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 794 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 35,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,4 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 9 bin 982 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 850 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri

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