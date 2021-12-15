Türkiye'de dün günlük bazda 951 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 321 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 275 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 496 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 951 bin 486 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 952 bin 321 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,7'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 839 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 415 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi Haberleri

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