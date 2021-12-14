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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 922 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 207 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 855 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 82 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 922 bin 95 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 207 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,2'lik payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 973 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 648 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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