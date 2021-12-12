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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
AA / Firdevs Yüksel - Haberler | Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 914 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 392 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 894 bin 914 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 392 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 955 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 502 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 894 bin 914 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 897 bin 392 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 19,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 928 megavatsaat elektrik ihracatı, 13 bin 471 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi Haberleri

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