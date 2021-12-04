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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 817 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 925 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 817 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 729 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 265 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 925 bin 586 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 928 bin 817 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 751 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 152 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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