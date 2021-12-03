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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 249 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 249 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 702 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 878 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 943 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 931 bin 249 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 8 bin 936 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 478 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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