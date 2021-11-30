Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 577 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 837 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 410 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 779 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 884 bin 577 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,8 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,2 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 854 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 830 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Sibel Morrow - Ekonomi Haberleri

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