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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

AA / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 85 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 85 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 887 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 881 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 577 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 85 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 947 bin 887 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 37,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,2 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 249 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 229 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

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AA / Murat Temizer - Ekonomi Haberleri

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