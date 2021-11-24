Türkiye'de dün günlük bazda 927 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 993 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin saat 10.00'daki verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 705 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 84 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 927 bin 891 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 993 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 34,5 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 11 bin 447 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 979 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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